Gdzie są schrony w Polsce? MSWiA rozpoczyna inwentaryzację. W całym kraju jest 62 tysiące takich obiektów

Wiceszef MSWiA wyjaśnił w poniedziałek w Polsat News, że jest to działanie związane z podstawami ochrony ludności i obrony cywilnej. "We wszystkich komendach powiatowych straży pożarnej rozpoczęto właśnie inwentaryzację stanu tych schronów" - powiedział Maciej Wąsik. Dodał, że chodzi także o miejsca schronienia.

Jak wskazał w całym kraju jest 62 tysiące tego typu obiektów.

"Przynajmniej tak zadeklarowały jednostki tym zarządzające, w głównej mierze samorządy. Strażacy sprawdzają, w jakim są stanie, czy są wyposażone, czy są zdolne do użytku. Jeśli nie, to będziemy podejmować działania, żeby je przystosować do użytku" - wyjaśnił.