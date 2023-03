Gruzin ukradł plecak z pieniędzmi z samochodu. Ukrywał się w łóżku Adam Kielar

Mężczyzna ukradł plecak z pieniędzmi z samochodu na stacji benzynowej. Został znaleziony, gdy ukrywał się w łóżku. screen TT Policja Warszawa

Na trzy miesiące do aresztu trafił 33-letni Gruzin, który próbował ukraść plecak pełen pieniędzy. Złodzieja nagrała kamera monitoringu na jednej ze stacji benzynowych, a kryminalni z podwarszawskiego Piaseczna już następnego dnia go zatrzymali. Grozi mu do 5 lat za kratkami.