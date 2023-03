Gwyneth Paltrow bała się, że padła ofiarą napaści seksualnej. Kolejne zeznania aktorki w sprawie wypadku na stoku narciarskim

Gwyneth wyznała też, że zaraz po zderzeniu obawiała się, że padła ofiarą napaści seksualnej. Przed sądem mówiła, że kiedy ona i Sanderson upadli na stoku, poczuła "nogi między swoimi nogami".

„Ciało napierało na mnie, a on wydawał jęki. Nie wiedziałam, czy to żart, czy ktoś robi coś perwersyjnego (…) Próbowałam poskładać w całość to, co działo się za mną” - zeznawała w piątek gwiazda.