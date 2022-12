Henryk Kasperczak specjalnie dla nas: Pele był fantastycznym człowiekiem

Pele był fantastycznym człowiekiem

Znakomitego piłkarza wspomina Henryk Kasperczak, który kilka razy miał okazję spotkać się z nim osobiście.

Spotykałem go przede wszystkim na mistrzostwach Afryki, gdzie odbywały się ważne mecze, na losowaniu grup mistrzostw świata w Japonii i Korei Południowej oraz na jednym z finałów Ameryki Południowej, gdy swój mecz rozgrywała Brazylia. Miałem także okazję z nim chwilę porozmawiać. Był fantastycznym człowiekiem, to się od niego wyczuwało, z kolei on sam, w piłkarskim środowisku czuł się jak ryba - wspomina Henryk Kasperczak.