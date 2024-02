InPost zmienia swoje cenniki. Czy klienci mogą spodziewać się drastycznych podwyżek?

Ceny w InPost pójdą w górę. O ile?

InPost poinformował o tym, że z nadejściem marca 2024 roku podwyższy stawki za niektóre oferowane przez siebie usługi dodatkowe. Dostawy kurierskie wybrane z opcją standardową będą kosztować w przedziale od 23,18 do 98,91 złotych. Doliczona zostanie tym samym opłata paliwowa z 13 proc. VAT. Klienci biznesowi, którzy wybrali opcję odbioru w paczkomatach, zapłacą od marca od 13,33 do 19,27 zł. Wcześniej było to od 12,13 do 17,53 zł.

Podwyżki za przyjazd kuriera. Drastyczne kary umowne

Opłata za podjazd kuriera w ramach tzw. Managera Paczek także wzrośnie z 6,84 do 7,80 zł przy jednej paczce, z 6,16 do 7,02 zł przy dwóch, z 5,47 do 6,24 zł przy trzech i z 4,78 do 5,46 zł przy czterech. Więcej zapłacimy też za przesyłki ponadgabarytowe (ze 110,16 do 154,49 zł za pierwszą przesyłkę i z 1 111,59 do 1 558,94 zł za każdą kolejną).

Źródło: InPost

jg