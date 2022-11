Jak aktywizować osoby 60 plus by jak najdłużej mogły czerpać radość z życia? Zobacz porady eksperta Izabella Matczak

Starzenie się czyli właściwie co? Nie sposób przecież wyznaczyć jednego momentu, w którym człowiek przestaje być młody a staje się stary. Wszystko zależy od nas, jak interpretujemy ten okres naszego życia. W jaki sposób podnieść jakość bytu osób 60 plus? Jak aktywizować silversów oraz gdzie szukać podpowiedzi od czego zacząć zmiany na lepsze. To wszystko w programie 3 sposoby NA. W roli głównej silver influencerka - Magdalena Jakubiec.