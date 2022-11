Jak pandemia dotknęła twórców i jak rozwinął się streaming? Zaskakujący raport

Zarabiają więcej, ale wciąż dużo mniej niż przed pandemią

Jak informuje CISAC, w 2021 roku globalnie zebrano 9,6 mld euro tantiem, co stanowi wzrost o 5,8% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to jednak wciąż wynik znacznie poniżej poziomów odnotowywanych przed pandemią COVID-19 (w 2019 roku globalnie zabrano o 5,3% więcej). To główny wniosek z raportu, który wskazuje, że choć pandemia koronawirusa dotyka świat w znacznie mniejszym stopniu, jej negatywne konsekwencje wciąż są widoczne i dotkliwe – także w zakresie wynagrodzeń twórców.