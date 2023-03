Jak reagujemy na rosnące koszty? Oszczędzanie to jedna z możliwości

Oszczędzanie to nie jedyna możliwość

Nie wszyscy oszczędzają

Na przeciwległym biegunie znalazło się 44 proc. respondentów, którzy obecnie w żaden sposób nie próbują wpłynąć na stan swojego portfela. Są to głównie emeryci (ok. 70 proc. wśród 70-latków), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (65 proc.) oraz osoby z dochodem od 3000 do 3999 zł netto miesięcznie (64 proc.).