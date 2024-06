Jedynki PiS i KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oni stoczą walkę o mandaty

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Wtedy Polki i Polacy wybiorą 53 europosłów, którzy będą reprezentować ich interesy w Europie.

Jak informuje oficjalna strona PE, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. Aby wziąć udział w podziale mandatów, komitety wyborcze muszą przekroczyć próg 5 procent głosów w skali całego kraju.