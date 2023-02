Joe Pesci świętuje urodziny. Znacie wszystkie filmy z udziałem gwiazdy światowego kina?

Joe Pesci świętuje 80. urodziny

Joe Pesci urodził się 9 lutego 1943 roku w Newark w stanie New Jersey. Gwiazdor już od najmłodszych lat skazany był na aktorstwo, mimo że jego rodzice nie mieli nic wspólnego z tą branżą.

Gdy miał pięć lat występował w sztukach w Nowym Jorku, a gdy skończył 10 lat regularnie pojawiał się w telewizyjnym show "Startime Kids".

We wczesnych latach Pesci podejmował się jednak również normalnej pracy, m.in. pracując jako fryzjer tak jak jego matka. Próbował swoich sił w muzyce, w której też zrobił sporą karierę, ale jego prawdziwa filmowa historia rozpoczęła się w 1979 roku.

Wówczas otrzymał telefon od Martina Scorsese, który był reżyserem filmu "Wściekły Byk" z Robertem De Niro. Reżyser był pod wrażeniem jego występu w "The Death Collector" i zaprosił go do swojego filmu, gdzie zagrał Joeya LaMotta.