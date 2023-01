"Kamper Polska": Pierwszy zamysł i format powstał w TVP. Youtuber: "Byłem na castingu rok temu" Damian Kelman

Casting do programu TVP miał wystartować w grudniu 2021 roku, czyli na długo przed premierą odcinków Karola Wiśniewskiego. Adam Jankowski Zobacz galerię (10 zdjęć)

Casting do programu odbył się w grudniu 2021, a same przygotowania rozpoczęły się jeszcze kilka miesięcy wcześniej - poinformowało Centrum Informacji TVP, które zdecydowało się opublikować komunikat po wpisach w sieci sugerujących, że telewizja publiczna miała dokonać plagiatu. Stanowisko TVP potwierdził jeden z youtuberów, który zaznaczył, że rok temu sam brał udział w przygotowaniach do programu. Z kolei autor, którego projekt miał paść łupem rzekomego plagiatu, przyznał, że jego pomysł zrodził się dopiero na początku zeszłego roku.