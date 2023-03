Karol Stopa: Hubert Hurkacz jest jedną z dziwniejszych postaci tenisa

Hubert Hurkacz znów rozczarował kibiców tenisa w Polsce? W Indian Wells odpadł już w 3. rundzie przegrywając z Amerykaninem Tommym Paulem 1-2. Ten wynik także pana rozczarował?

Prawdę powiedziawszy, nie bardzo. Od dawna powtarzam, że Hubert jest jedną z dziwniejszych postaci męskiego tenisa. Z jednej strony, odnosi czasami wyniki naprawdę rewelacyjne, w związku z tym oczekujemy od niego rzeczy niezwykłych i powtarzalności w dużych imprezach, a z drugiej strony potrafi zagrać, tak jak w ostatnim swoim meczu. Brakuje mu genu zwycięstwa. Niby pokonał Rogera Federera, ale kiedy go pokonał?, gdy Szwajcar był już w ruinie, grał ostatni mecz w życiu i nie przypominał samego siebie. Ktoś może powiedzieć, że przecież Hurkacz wszedł do najlepszej dziesiątki rankingu ATP. Tak wszedł, ale się w niej nie utrzymał. Co więcej, można nawet powiedzieć, że zagrał w turnieju Masters, owszem zagrał, ale wszystko w nim przegrał. Proszę spojrzeć w statystyki, ile razy Hurkacz zagrał spotkania trzysetowe, ile razy przegrał decydujące o losach meczów tie-breaky, ile razy zepsuł swój serwis?