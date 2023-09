Kartele przekształcają Meksyk w „państwo średniowieczne”. Władze są bezradne

Przepadają bez wieści

Wspomina, kiedy wezwano go do kostnicy przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, bo znaleziono tam 49 ciał pozbawionych głów, rąk i stóp.

Porwali na oczach matki

- Trzaskają drzwi, wchodzi 15 facetów z bronią… i pytają: «Który twój syn jest najstarszy?». Jeden z nich podniósł rękę i powiedział: «Jestem najstarszy» - opowiadała.

Zabrali go. Następnego dnia odebrała telefon i usłyszała, by zapłaciła okup, to odzyska dziecko. Kobieta zrobiła to, ale nigdy więcej nie zobaczyła syna.