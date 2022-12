Katarzyna Figura: Przez całe moje życie byłam przede wszystkim matką Anita Czupryn

Katarzyna Figura w roli Marianny w filmie "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia Iwona Dziuk

Moja bohaterka Marianna, którą gram w filmie „Chrzciny”, wierzy, że ma "układ" z Matką Boską. Jest to coś, co wykracza poza tradycyjną wiarę. Podobnie jak u Marianny, całym moim życiem kieruje bezwarunkowa miłość do moich dzieci – mówi aktorka Katarzyna Figura.