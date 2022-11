Kibic Arabii Saudyjskiej poszedł pieszo na mundial w Katarze. Pokonał 1600 km OPRAC.: Adam Kielar

Arabia Saudyjska pokonała Argentynę 2:1. Jeden z jej kibiców przeszedł 1600 km pieszo, by zobaczyć swoją drużynę PAP/EPA/Noushad Thekkayil

Prawdziwy kibic jest w stanie poświęcić lub zrobić wiele, by móc zobaczyć mecz swojej drużyny. Udowodnił to między innymi jeden z fanów Arabii Saudyjskiej Abdullah Al Salmi. By obejrzeć zmagania reprezentacji swego kraju udał się do Kataru. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że postanowił… pójść pieszo na mundial. Przeszedł około 1600 km.