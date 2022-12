"Zza kulis mundialu". O Katarze pisało się źle, ale tu żyje się dobrze - twierdzi Mohammed, szczęśliwy singiel

Katarczycy nie będą nigdy tak otwarci jak ich sąsiedzi, zapewne niedługo dodamy, że niejedni, bo Arabia Saudyjska bardzo intensywnie pracuje na status kraju turystycznego. Najlepszym sposobem okazuje się sport, a miliard złotych zapłacony Cristiano Ronaldo za sezon reprezentowania Al Nassr ma być inwestycją obliczoną na zainteresowanie krajem pięciuset milionów fanów Portugalczyka, którzy – co jest znakiem czasów – przenoszą swoją uwagę za zawodnikiem zmieniającym kluby.

Czy komplementy są wymuszone?

Przez Dohę wiezie nas kierowca pracujący poprzez popularną na świecie aplikację przewozową. To najlepszy i tani środek transportu, który zwykle przegrywałby z metrem, ale nie wtedy, gdy z nieba leje się skwar. Mohammed przyleciał cztery lata temu z Pakistanu i jest z warunków bardzo zadowolony. Trudno mi wyczuć, czy komplementy pod adresem Kataru jako miejsca do życia są prawdziwe, czy wymuszone. Stawiam na to pierwsze, gdy argumentuje, że Katar jest dla niego krajem demokratycznym, co wyraża się w równości wobec prawa. – Jeśli na przykład coś się stanie i do sądu pójdę ja z obywatelem Kataru, to jesteśmy traktowani jednakowo – opisuje. Kłóci się to ze stereotypami, które wielokrotnie słyszałem.