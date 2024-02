Komisja Europejska w trudnej sytuacji. "Chcemy wspierać gospodarczo Ukrainę, ale jednocześnie chronić nasze wrażliwe sektory"

Gill podkreślił, że "ostatnio doszło do wielu spotkań między przedstawicielami polskiego rządu i Komisji", których celem była próba znalezienia rozwiązania tych "nabrzmiałych i niełatwych kwestii".

Przedstawiciel KE odniósł się w ten sposób do protestów rolników w Polsce i wysypania przez nich w niedzielę ukraińskiego zboża na przejściu granicznym w Dorohusku.

Niedziela była kolejnym dniem działań rolników, którzy protestują m.in. przeciwko napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jak przekazuje PAP, policja wyjaśnia szczegóły zdarzenia, do którego…

"Te spotkania były raczej pozytywne i konstruktywne. Jeśli chodzi o tę konkretną nową sytuację, to nie mam nic nowego do powiedzenia. Przyjrzymy się jej i jeśli zajmiemy oficjalne stanowisko, to je ogłosimy. Generalne stanowisko KE jest takie, że próbujemy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam na zachowanie maksymalnego wsparcia gospodarczego dla Ukrainy (...) przy jednoczesnej ochronie (naszych) wrażliwych sektorów" - zadeklarował przedstawiciel Komisji Europejskiej.