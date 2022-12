Król KSW jest tylko jeden. Artur Szpilka specjalnie dla nas: Mam żal do "Pudziana"

Król KSW jest tylko jeden

Mariusz Pudzianowski musiał się poddać

Artur Szpilka: Nie spodziewałem się tak szybkiego zwycięstwa Mameda Chalidowa

Mamed zrobił to, co powinien, był zdecydowanie lepszy w oktagonie w każdym elemencie. Jest wszechstronnym zawodnikiem, od lat walczy w mieszanych sztukach walki z sukcesami i jego zwycięstwo nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Tak obstawiałem, bo Mamed jest po prostu fenomenalny. Nie spodziewałem się jednak, że walka będzie trwać tylko nieco ponad minutę oraz że Mamed zacznie obalać Mariusza Pudzianowskiego i to tak łatwo. Mam żal do "Pudziana", że szybko odklepał. Zamiast próbować odwrócić sytuację, po prostu się poddał - mówi nam Artur Szpilka.