Kruk z Kataru. Cała Ameryka Południowa ceni Lewandowskiego. Mistrz świata twierdzi, że Szczęsny może zatrzymać Messiego!

Ameryka Południowa ekscytuje się starciem gigantów Leo Messi – Robert Lewandowski, a naszą kadrę ocenia się całkiem pozytywnie. – Nie jesteście bez szans z Argentyną, która musi wygrać – przekonuje Diego Forlan, najlepszy piłkarz finałów MŚ 2010. Urugwajczyk pracuje w Katarze jako ekspert stacji telewizyjnych i jest rozchwytany przez media z całego świata.

- Robert Lewandowski będzie mieć obok siebie niemal bez przerwy trzech, czterech piłkarzy Argentyny. Może się spodziewać bardzo ostrej gry – dodaje Faryd Mondragon, legenda reprezentacji Kolumbii, drugi najstarszy zawodnik w dziejach finałów piłkarskich mistrzostw świata. Gdy wystąpił w bramce Kolumbii w meczu z Grecją na mundialu w 2014 roku liczył 43 lata i 3 dni, na kolejnym turnieju przebił go Egipcjanin Essam El-Hadary. Lizarazu: Polska ma trudny do pokonania zespół

Podobnie ma Bixente Lizarazu, mistrz świata 1998 i Europy 2000 z Francją, też występujący w roli komentatora. – Polska ma dobry, trudny do pokonania zespół. Świetnie broni Wojciech Szczęsny – mówi Lizarazu i uważa, że w środę dużo może zależeć od postawy golkipera Juventusu. – Skoro Szczęsny broni karne to może zatrzymać też Messiego, nie można tego wykluczać. Argentynie będzie bardzo trudno sforsować polską defensywę. Wy musicie uważać na miejsce tuż przed polem karnym, bo tam najniebezpieczniejszy jest Leo Messi – dodaje Mondragon.

Lionel Scaloni potrafi wyciągać wnioski z błędów, chyba zdał sobie sprawę, że źle dobrał jedenastkę na Arabię Saudyjską, ale już w potyczce z Meksykiem postawił na zawodników wybieganych i walczących jak Gonzalo Montiel i Marcos Acuna, czy Alexis Mac Allister. Na Polskę powinien dokonać podobnych wyborów, a Albicelestes nastawiają się na wyniszczającą walkę, podobną jak z Meksykiem. Selekcjoner Albicelestes rozłożył polską ekipę na części pierwsze i nie ma mowy o lekceważeniu. Zieliński, Lewandowski, Lato i Deyna - u was nigdy nie brakowało wielkich piłkarzy!

– Kluczem dla was będzie zatrzymanie Messiego, musicie uważać na pierwsze minuty. Argentyna jest pod większą presją, a dzięki temu, że mocno pilnowany będzie Robert Lewandowski więcej swobody zyska Piotr Zieliński, świetny piłkarz – to opinia Jamali Amina Mohammada, dziennikarza z Iranu, który zawita na potyczkę Polski z Argentyną.

Gdy pada hasło Polska Amin mieszkający w Monachium uśmiecha się i dodaje: - Grzegorz Lato był moim idolem, on grał rewelacyjnie. Deyna, Szarmach, Boniek, Młynarczyk, Tomaszewski, u was nigdy nie brakowało wielkich piłkarzy. Oczywiście kibicuje Lewandowskiemu i myślę, że Polska jest w stanie uzyskać korzystny wynik z Argentyną.

To miłe, że wszyscy w Katarze szanują Polaków

Inne zdanie ma Tran Duc Truong, dziennikarz z Wietnamu. – Liczę, że Argentyna zdobędzie mistrzostwo świata, ale z Polską może się nastawić na trudną walkę. Wydaje mi się, że Leo Messi strzeli jednego gola w tym meczu, Meksyk pokona Arabię i awansujecie lepszą różnicą bramek – prognozuje Wietnamczyk i nagle mówi o Tomaszu Cebuli. – Pierwszym Polakiem, który występował w naszej lidze był Cebula. Świetny zawodnik, bardzo szybki. Proszę go pozdrowić. Na pewno więc ludzie z Da Nang, dawnego klubu Cebuli kibicują Polsce.

W centrum medialnym mistrzostw świata w Doha życie płynie wartko. Jedni przychodzą, inni wychodzą, ale cały czas słychać rozmowy o futbolu, a to ten lepszy, to ten. Na pewno jest miłe, że szanują Polaków, a my wierzymy, że naszą reprezentację zobaczymy w 1/8 finału w Katarze. Trzeba osiągnąć… właściwy wynik z Argentyną. Jaki wystarczy - to się dopiero okaże.

Z Doha Jaromir Kruk