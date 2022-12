Kto zagra w finale MŚ w Katarze? „Oni nie pokazali jeszcze całego potencjału” – twierdzi Marek Saganowski

Przed nami półfinały mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym, już dziś Argentyna zmierzy się Chorwacją. Kto jest pana faworytem?

Myślę, że Argentyna awansuje do finału. Potencjał zawodników z Ameryki Południowej jest większy, niż wciąż aktualnych jeszcze wicemistrzów świata. Argentyna rozpoczęła mundial słabo, rozkręca się z każdym meczem, choć wydaje się, że powinna się prezentować jeszcze lepiej, zwłaszcza w ataku. Uważam, że na ten moment Argentyńczycy nie pokazali jeszcze całego swojego potencjału oraz jakości.

Jakie atuty w starciu z Argentyną może mieć Chorwacja?

Przede wszystkim gra zespołowa jest siłą tej reprezentacji oraz jej kapitan, Luka Modrić. W pewnym sensie Chorwacja zagra bez presji, jest już usatysfakcjonowana tym, co osiągnęła w Katarze, chociaż na pewno każdy jej piłkarz myśli, aby po raz drugi z rzędu zagrać w finale i co najmniej powtórzyć sukces z Rosji. Będzie to bardzo trudne, ale Chorwację stać na sprawienie niespodzianki. Potrafi być nieobliczalna, co pokazał ćwierćfinał z Brazylią.