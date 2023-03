Macron dyskretnie zdejmuje „luksusowy” zegarek podczas wywiadu w TV. Wywołał oburzenie w mediach społecznościowych

"Arogancki i pogardliwy" Macron

Emmanuel Macron został przyłapany przez widzów, jak w połowie wywiadu dyskretnie zdejmuje swój „luksusowy” zegarek. W mediach społecznościowych zawrzało, zwłaszcza, że występ miał miejsce dzień przed licznymi protestami we Francji. Demonstranci wyszli na ulicę, by sprzeciwić się rządowej reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat.