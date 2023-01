Madonna ogłosiła nową trasę koncertową. The Celebration Tour z okazji 40 lat na scenie. Wiemy, w których miastach zagra królowa popu

Madonna. The Celebration Tour

Madonna ogłosiła już szczegóły swojej najbliższej trasy koncertowej. Występy pod nazwą "The Celebration Tour" będą nawiązywać do całości jej kariery i będzie to pierwsza tego typu wspominkowa trasa w jej wykonaniu.

Artystka w ostatnim czasie nie koncertowała za dużo. Ostatnia jej trasa miała miejsce na przełomie 2019 i 2020 roku, gdy na bardziej kameralnych scenach grała w ramach "Madame X Tour". Teraz powraca jednak z wielkim szumem, robiąc ogólnoświatowe wydarzenie.