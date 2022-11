Magdalena Stępień rusza w Polskę. "Będę organizowała grupy wsparcia"

Mama zmarłego Oliwierka wydaje się nie zrażać przykrymi komentarzami. W rozmowie z Pudelkiem poinformowała, że chce pomagać osobom po tragedii, organizując na terenie całej Polski weekendowe grupy wsparcia. Zaznaczyła, że będzie to działalność charytatywna.

- Wydaje mi się, że najlepszą metodą na to będzie organizowanie spotkań, grupy wsparcia. Będę jeździła w weekendy po Polsce, no i będę spotykała się w danych miastach z tymi osobami. Czyli, nie wiem, zaproszę na to spotkanie 20-30 osób, będziemy wymieniać się swoimi doświadczeniami, jak radziliśmy sobie podczas tej traumy. Totalnie za darmo - podkreślam. Bo to zawsze jest kwestia tutaj dwuznaczna, że chcę zarabiać na tym - mówiła.