Manewry NATO w Polsce. Sztab Generalny zapowiada ruchy wojsk

Od poniedziałku 12 lutego trzeba spodziewać się wzmożonego ruchu wojskowego na drogach. To efekt ćwiczeń Steadfast Defender-24 i Dragon-24. Dowództwo apeluje o zrozumienie i zachowanie ostrożności.

Największe ćwiczenia NATO od 1988 roku

Ćwiczenia "Steadfast Defender 2024" to największe manewry NATO od 1988 r. Weźmie w nich udział 90 tys. żołnierzy z 31 krajów członkowskich i Szwecji, która jest na ścieżce akcesyjnej do Sojuszu. Oficjalnie rozpoczęły się 24 stycznia i potrwają do końca maja. Większość działań odbędzie się państwach Europy Środkowej, w tym w Polsce.