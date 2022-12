Marcin Najman specjalnie dla nas: Dorwę tego bydlaka! Wybiję mu z głowy internet

Za nami walka Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Chalidowem, w której wyraźnie lepszy był wojownik czeczeńskiego pochodzenia. Pojedynek trwał zaledwie minutę i 24 sekundy. Spodziewał się pan tak szybkiego rozstrzygnięcia?

MMA to jest sport absolutnie nieprzewidywalny. Każda walka jest osobną historią. Wydaje mi się, że u Mariusza Pudzianowskiego za mało było odpowiedniego nastawienia mentalnego, że idzie na wojnę. Nie widziałem u niego tego przysłowiowego ognia. Przed pojedynkiem za dużo było natomiast "głaskania się". Ale mogło być też tak, że ogień wygasł u Mariusza na dzień przed bitwą, co mi zresztą też się ostatnio przydarzyło. Głowa Mariusza nie poszła do oktagonu w parze z resztą ciała. Takie rzeczy się po prostu zdarzają, co nie oznacza, że w kolejnej walce Mariusz Pudzianowski zaprezentuje się dużo lepiej.

Podczas oficjalnego ważenia, waga Mariusza Pudzianowskiego wskazywała o 24 kilogramy więcej niż Mameda Chalidowa. W żaden sposób nie przełożyło się to jednak na wydarzenia w oktagonie. Dlaczego "Pudzian" nie miał nic do powiedzenia w starciu z urodzonym w Rosji zawodnikiem?

Pierwszy raz coś takiego widziałem na oczy. Mamed Chalidow naprawdę mi zaimponował. Rzucał Mariuszem Pudzianowskim, który widać było, że nie korzysta ze swojej siły tak brutalnie, jak kiedyś. To brało się pewnie z jego doświadczenia. Wiedział, że siły trzeba oszczędzać na kolejne rundy, tyle tylko, że w tym pojedynku już do nich nie doszło, bo wszystko zakończyło się już w pierwszej rundzie. Gdyby "Dominator" naprawdę się siłował i zapierał, walka wyglądałaby inaczej, wtedy jednak "prąd", odcięłoby mu pewnie po kilku minutach. Wszystko o czym mówię jest w pewien sposób skomplikowane, to są kwestie taktyczne.