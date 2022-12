Robert Kubica specjalnie dla nas o swojej przyszłości w Formule 1: Zobaczymy, czy będzie mnie to interesowało [wideo] Zbigniew Czyż

Co dalej z moją przyszłością w Formule1? Siłą napędową w tym względzie jest PKN Orlen i najpierw muszą zostać zawarte pewne umowy. Na ten moment, nie jestem adekwatną osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, co będzie, jeśli chodzi o moją rolę w F1 i czy będzie mnie to interesowało - mówi w specjalnej rozmowie dla nas Robert Kubica.