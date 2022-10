Maryla Rodowicz ma kolejne kłopoty. Jej problemy finansowe mogą się pogłębić po przegranej w sądzie

Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" Maryla Rodowicz narzekała, że nie stać jej na egzotyczne wakacje.

- Jak chcemy wypoczywać w super luksusowych warunkach, to niestety, musimy za to słono zapłacić. A ja chętnie wzięłabym ze sobą dzieci. To już cztery bilety, które musiałabym kupić. Ja musiałabym lecieć w biznes klasie, już nie mam zdrowia studenckiego. A przecież nie posadzę dzieci w ekonomiku. Musiałyby lecieć w tej samej klasie, co ja. Do tego hotel dla tylu osób. To jest bardzo duży koszt - stwierdziła.