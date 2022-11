Meghan Markle i książę Harry pierwsze święta po śmierci Elżbiety II spędzą w Wielkiej Brytanii? Ekspertka rozwiewa wątpliwości

Boże Narodzenie. Co z tradycją rodziny królewskiej?

Obostrzeń pandemicznych już nie ma, więc Brytyjczycy zastanawiają się, czy w tegoroczne Boże Narodzenie monarcha Karol III powróci do tradycji i zaprosi rodzinę do Sandringham. Pojawiają się również pytania co do obecności Meghan Markle i księcia Harrego.

Głos w tej sprawie zabrała Katie Nicholl. Dziennikarka i korespondentka specjalizująca się w royalsach, w rozmowie z "Entertainment Tonight", przewiduje, że członkowie monarchii ponownie spotkają się w Sandringham.