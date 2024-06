Michał Probierz i jego decyzje przed meczem z Ukrainą: kto stanie między słupkami?

W piątkowy wieczór na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w ramach przygotowań do Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz, jak podaje portal Sport.pl, planuje dokonać istotnych zmian w składzie, zwłaszcza na pozycji bramkarza. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45 i będzie pierwszym poważnym testem dla Biało-Czerwonych przed nadchodzącym turniejem.

Zmiany w bramce: Probierz testuje opcje

W kontekście pierwszego meczu towarzyskiego przed Euro 2024, Michał Probierz zamierza wprowadzić znaczącą zmianę w bramce reprezentacji Polski. Zamiast Wojciecha Szczęsnego, w bramce mają pojawić się Marcin Bułka (OGC Nice) oraz Łukasz Skorupski (Bologna), z których każdy ma zagrać po połowie meczu. Decyzja ta jest częścią szerszej strategii selekcjonera, mającej na celu przetestowanie różnych opcji przed kluczowym turniejem. - Plan Michała Probierza zakłada, że po 45 minut dostaną Łukasz Skorupski oraz Marcin Bułka. Podobnie było podczas listopadowego spotkania z Łotwą - uzasadniono. Selekcjoner chce również dać szansę mniej oczywistym kandydatom do gry, co może być kluczowe w kontekście budowania składu na Euro 2024. Jednym z takich zawodników jest Kacper Urbański, pomocnik Bolonii, który w bieżącym sezonie Serie A zrobił furorę, a jego drużyna awansowała do Ligi Mistrzów.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą: Łukasz Skorupski/Marcin Bułka - Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Michał Skóraś - Piotr Zieliński, Tymoteusz Puchacz - Robert Lewandowski.

Stan zdrowia kadry: Probierz ostrożny ze Sliszem

Wśród kibiców i mediów dużo dyskusji wywołał stan zdrowia Bartosza Slisza, który przyjechał na zgrupowanie z urazem. Selekcjoner Michał Probierz, mając na uwadze kondycję zawodnika, może nie zdecydować się na wystawienie go od pierwszych minut w meczu przeciw Ukrainie. - Na dniach miał już nawet jednak trenować z drużyną, choć nie wydaję się, by Probierz dał mu szansę od pierwszej minuty w meczu towarzyskim - tłumaczył Emil Kopański, rzecznik prasowy na konferencji.

W związku z sytuacją kadrową, do zespołu dołączył także Jakub Kałuziński z Antalyasporu, który będzie brany pod uwagę przy selekcji na Euro 2024. Szeroka kadra ma zapewnić selekcjonerowi elastyczność w podejmowaniu decyzji dotyczących ostatecznego składu na turniej.

Szeroka kadra na Euro 2024: kto pojedzie do Niemiec?

Selekcjoner Michał Probierz ma do dyspozycji szeroką kadrę zawodników, z której musi wybrać ostateczny skład na Euro 2024. W bramce, oprócz Szczęsnego, znajdują się Łukasz Skorupski, Marcin Bułka oraz Mateusz Kochalski, który dołączył do zespołu w miejsce kontuzjowanego Oliwiera Zycha (będzie niezgłoszony do kadry meczowej).

Obrońcy, pomocnicy i napastnicy to mieszanka doświadczenia i młodości, co może być kluczem do sukcesu na niemieckich boiskach. Wśród nich znajdują się takie nazwiska jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy młody Kacper Urbański. Selekcjoner ma przed sobą trudne decyzje dotyczące ostatecznego składu, ale szeroka kadra i różnorodność talentów dają Polsce powody do optymizmu przed nadchodzącym turniejem. Ogłosi swoją decyzję podczas sobotniej konferencji prasowej.

