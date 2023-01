Michał Wiśniewski zdradził tajemnicę Polsatu? Chodzi o "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Wielkie zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Program bez Wiśniewskiego, Skrzyneckiej i Gąsowskiego

Nie cichną głosy wokół zmian w telewizji Polsat. Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski, podobnie jak Katarzyna Skrzynecka, nie będzie już jurorem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W geście solidarności ze Skrzynecką z prowadzenia programu zrezygnował Piotr Gąsowski. Choć decyzje w tym zakresie zapadły jeszcze przed objęciem przez Edwarda Miszczaka stanowiska dyrektora programowego telewizji, wiele wskazuje na to, że to właśnie on stoi za zmianami.

Sugerował to sam Wiśniewski w pierwszej wypowiedzi dla mediów po swoim zwolnieniu. – Podziękowano mi, ale nie mam żalu – przyznał gwiazdor. – Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu. On teraz zarządza domem, jakim jest Polsat i robi to tak, by mu się dobrze pracowało i by miał dobre wyniki. Ma do tego pełne prawo, bo jest szefem stacji – dodawał.