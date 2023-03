Międzynarodowy Dzień Inwalidów. Te gwiazdy przełamują swoją niepełnosprawność i robią wielkie kariery

Międzynarodowy Dzień Inwalidów

Międzynarodowy Dzień Inwalidów to święto, które zostało ustanowione, by uczcić katastrofę górniczą z 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w Marcinelle w Belgii. Wówczas śmierć poniosło 262 górników z 12 krajów, a do tego wiele osób doznało poważnych obrażeń, zostając inwalidami.

Od tamtego czasu w każdą trzecią niedzielę marca obchodzony jest ten szczególny dzień dla uczczenia osób, które z różnych powodów zmagają się z problemami i utrudnieniami w codziennym życiu.