Monika Brodka szefową jury w konkursie wideoklipów podczas festiwalu EnergaCamerimage 2022 - WIDEO Tomasz Dereszyński

W środę, 16 listopada, podczas EnergaCamerimage 2022, odbył się pokaz konkursowy wideoklipów. Ocenia je jury w składzie: przewodnicząca Jury MONIKA BRODKA, kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, reżyserka oraz VANCE BURBERRY, autor zdjęć filmowych i NIGEL DICK, reżyser. Zwycięzców w konkursie wideoklipów poznamy 19 listopada 2022 r. podczas gali finałowej Camerimage. Spośród ponad 400 zgłoszeń otrzymanych z całego świata wybranych zostało 20 wideoklipów, które zakwalifikowane zostały do konkursu, a tym samym są nominowane do nagrody za Najlepszy Wideoklip. W najlepszej dwudziestce znalazł się klip z Polski - to utwór grupy BOKKA. Zdjęcia do klipu - Karol Łakomiec, a reżyseria Macieja Aleksandra Bieruta.