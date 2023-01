MŚ w piłce ręcznej. Adam Morawski: Stać nas na więcej!

Jak oceniasz ten turniej ze swojej perspektywy?

Adam Morawski: Doskonale wiem, że po mistrzostwach, które były dwa lata temu liczono, że jako drużyna zrobimy krok do przodu. Też chciałem zagrać lepiej, ale w tegorocznym turnieju nie wszystko wychodziło jak oczekiwałem. W kilku momentach nie pokazałem swojej jakości, w kilku też pomogłem naszej drużynie narodowej. Na pewno pozostał niedosyt – mój osobisty i także kadry.

Miejsce 13-16 odzwierciedla siłę reprezentacji Patryka Rombla?

Myślę, że nie. Mogę mówić jedno, ale ktoś powie, że i tak weryfikacji dokonuje boisko. Wierzę, że jesteśmy mocniejsi i w kolejnych imprezach to pokażemy.

Presja wam przeszkadzała?

Wszystko można zrzucić na presję, można powiedzieć, że mistrzostwa w Polsce to musieliśmy zagrać jak najlepiej. Każdy musi sobie z tymi oczekiwaniami radzić. Takie są realia sportu, a jeśli bronisz barw narodowych to normalne. Sami wymagamy od siebie bardzo dużo. Uważam, że mimo tego, że kibice nas wspierali to radziliśmy sobie z presją, niestety końcowy wynik był rozczarowujący.