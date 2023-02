Nagrody BAFTA 2023 rozdane. Kto zdobył statuetkę? To ostatni sprawdzian przed Oscarami Małgorzata Puzyr

Poznaliśmy laureatów nagrody BAFTA 2023. To ostatni sprawdzian przed Oscarami. O ceremonii mówi się bowiem, że jest najlepszym oscarowym prognostykiem. Pierwsza nagroda gali - za najlepszy scenariusz adaptowany - powędrowała do "Na Zachodzie bez zmian" - to nie jedyna nagroda dla tego filmu. Kto jeszcze zgarnął statuetkę?