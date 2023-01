Najbardziej żenujące wspomnienie Jackmana. „Musiałem to zrobić, albo zejść ze sceny”

Najbardziej żenujące wspomnienie Jackmana

Aktor wspomina, że gdy grał w broadwayowskiej adaptacji „Pięknej i Bestii” miał do wyboru, albo zsikać się w spodnie, albo przestać śpiewać. - Zsikałem się w spodnie na scenie – przyznał aktor.

Na jaw wychodzi kolejna tajemnica rodziny królewskiej. Według relacji księcia Harry'ego, on i jego brat błagali ojca, żeby nie żenił się z Camillą. Uważali, że ukochana Karola przez wiele lat robiła…

- Lekarz powiedział mi, że jestem odwodniony, więc zgodnie z zaleceniem wypiłem mnóstwo wody. I gdy przyszło do wykonania piosenki, w czerwonych rajstopach, jako Gaston w „Pięknej i Bestii”, w zasadzie miałem wybór zsikać się w spodnie, albo nie śpiewać – wspomina Jackman.

Po tylu latach Jackman wciąż kocha swój zawód

Jackman rozpoczął karierę w połowie lat 90. i – jak przyznaje – jego pasja i miłość do branży rozrywkowej nie wygasły po tylu latach. Aktor zauważył, że uwielbia uczucie, jakie odczuwa, chodząc po scenie, mówiąc: „kiedy wszystko płynie, jest tak wolne i radosne, jak wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłem w życiu”.

Justyna Sieńczyłło zabrała głos po raz pierwszy od śmierci męża. Opowiedziała o okolicznościach odejścia Emiliana Kamińskiego i przyznała, że przygotował rodzinę na to, co się stanie.

- Chciałbym, żeby Bóg mógł to poczuć za każdym razem, gdy to robię. Kiedy ja tego doświadczam, jest to transcendentne – podkreślił aktor.