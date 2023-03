Najnowsze informacje ws. Marty Kubackiej. Wiadomo, jak się czuje. Jej mąż opublikował poruszające zdjęcie

- Marta jest w najlepszych rękach, jeśli chodzi o kardiologię w Polsce. Trafiła do szpitala w Zabrzu, na oddział profesora Religi. Mocno, mocno trzeba trzymać kciuki, za to, żeby wszystko dobrze się ułożyło i powiodło. Żeby Marta wróciła do zdrowia, a Dawid do skoków - podkreślił Małysz.