Nezznalek, gwiazda Tik Toka, wydaje płytę. W programie Muzotok zdradza wiele sekretów z muzycznego życia i nie tylko Tomasz Dereszyński

Cześć. Przed wami dziewczyna, która udowodniła światu, że nie trzeba wygrywać talent show, by stać się znaną osobą i nagrać płytę. Jak to się robi? Opowie Nezznalek. Młoda artystka wyjaśnia podstawowe pojęcia używane na popularnym tiktoku na którym jest "królową" z prawie milionem obserwujących jej konto fanów. Płyta Nezznalka ukazuje się już 14 października 2022 r. Artystka wyjaśnia o co chodzi z tytułem, jak doszło do współpracy z wytwórnią płytową, zdradza kulisy nagrania wideoklipów do hitów: OMG, Miasto i Hey Boomer. Jest też niespodzianka od Nezznalka a także na koniec pięć tendencyjnych pytań. Oglądajcie.