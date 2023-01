Nie tylko "Miś" i "Alternatywy 4". Stanisław Bareja jakiego nie znacie. Ma na koncie dobrze oceniany... kryminał

61 lat temu, 11 stycznia 1962 roku, odbyła premiera filmu kryminalnego "Dotknięcie nocy" w reżyserii Stanisława Barei . Jest to jeden z mniej znanych obrazów twórcy, kojarzonego głownie z "Misiem" czy "Alternatywy 4".

O czym jest "Dotknięcie nocy" Stanisława Barei?

Akcja "Dotknięcia nocy" w reżyserii Stanisława Barei toczy się w prowincjonalnym miasteczku. Fotograf Jacenko pragnie się wyrwać z szarej rzeczywistości. By zrealizować swe marzenia planuje napad na konwój z banku wiozący wypłatę do miejscowego kombinatu. Jacenko zatrzymuje konwój i z zimną krwią strzela z pistoletu do osób przewożących pieniądze. Ciężko ranna zostaje m.in. Beata – dziewczyna fotografa i kasjerka bankowa, która nie znając jego planów, przekazywała mu informacje o pracy banku. Jacenko ukrywa łup na wysypisku śmieci. Próbując odnaleźć ukryte pieniądze, wpada w urządzoną przez milicję pułapkę.