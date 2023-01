Nie żyje uczestnik "The Voice Senior". Adam Anusiewicz walczył z bardzo ciężką chorobą

Niedługo emisja pierwszego odcinka czwartej edycji "The Voice Senior". Z jego zapowiedzi dowiadujemy się, że jeden z uczestników zmarł, zanim został pokazany odcinek z jego udziałem. O swoich problemach ze zdrowiem mówił jeszcze w czasie nagrań do programu.

"Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No, ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie: "Bierz życie za rogi, alleluja i do przodu" - dodał.