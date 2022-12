Niechlubne wyróżnienie dla Kanye Westa. Wybrano go antysemitą roku. Co na to raper? Małgorzata Puzyr

Kanye West z tytułem antysemity roku. Raper w ostatnim czasie mówił o sympatii do Hitlera i nazistów i negował Holokaust fot. RINGO CHIU/PAP/EPA

Kanye West został wybrany antysemitą roku przez amerykańską organizację StopAntisemitism. Jako argument przyznania antywyróżnienia podano m. in. "wykorzystywanie popularności jako platformy do szerzenia niebezpiecznych treści na temat Żydów". Co na to raper?