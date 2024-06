Niedźwiedź zdemolował dom i sterroryzował jego mieszkańców

Rossland znajduje się ok. 380 km na wschód od Vancouver. Właścicielka znajdującego się tam domu układała do snu swoją dziewięcioletnią córkę i jej przyjaciółkę, kiedy usłyszała hałas i zorientowała się, że jego przyczyną jest niedźwiedź, który... wtargnął do domu.

Wielu Kanadyjczyków, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie zamyka drzwi na klucz i prawdopodobnie wykorzystując to, niedźwiedź dostał się do domu w poszukiwaniu jedzenia. Nie potrafił wyjść i w stresie zaczął niszczyć kolejne pomieszczenia, rozbijając meble i zrywając wykładziny podłogowe. Matka z córką i przyjaciółką zabarykadowała się sypialni i zadzwoniła na 911, telefon alarmowy. Policjanci po przybyciu otworzyli drzwi wejściowe i niedźwiedź uciekł.