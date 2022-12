Niższe ceny ropy szansą na wygaszanie wojny na Ukrainie

Sankcje na import ropy naftowej z Rosji są niezwykle ważnym narzędziem dla redukcji jej potencjału gospodarczego i zbrojeniowego, a także być może formą hamowania działań wojennych. Czy jednak ten mechanizm zdaje do końca egzamin i jakie korzyści odniosła Rosja do czasu wprowadzenia tych sankcji?

Wraz z inwazją Rosji na Ukrainę doszło do silnego wzrostu cen gazu i ropy, przy czym ceny ropy w ostatnim roku wzrosły dwukrotnie, zaś prawie trzykrotnie w porównaniu do cen w czasie pandemii. W ten sposób Rosja korzysta na rozpętaniu wojny, gdyż przychody ze sprzedaży ropy silnie wzrosły i kształtowały się na poziomie ok. 120 mld USD w skali roku, zaś roczne przychody ze sprzedaży gazu wzrosły do ok. 50 mld USD, podczas gdy ceny gazu wzrosły kilkakrotnie. Kwota rocznych przychodów Rosji ze sprzedaży gazu i ropy zbliżyły się do poziomu PKB Ukrainy, który w 2021 roku wyniósł ok. 200 mld USD, podczas gdy PKB Rosji wyniósł w 2021 roku ok. 1,8 bln USD i był dziewięciokrotnie wyższy od PKB Ukrainy. Na przestrzeni już prawie roku prowadzonych działań wojennych PKB Ukrainy zmalało o ok. 40 proc., co nominalnie wynosi ok. 80 mld USD i porównywalne jest do kwoty, jaką Rosja zarobiła na wzroście cen ropy i gazu. W tym samym czasie PKB Rosji spadło tylko o 4 proc., co kwotowo oznacza 72 mld USD.

Jak kosztowne były bierne postawy Niemiec i Francji wobec wojny w Ukrainie?

Skalę zniszczeń wojennych wyrządzonych Ukrainie szacuje się obecnie na kwotę ok. 600 mld USD, co jest trzykrotnie większą kwotą niż roczne PKB Ukrainy, zaś 12-krotnie więcej niż kwota rocznego państwowego budżetu Ukrainy, który wynosi ok. 50 mld USD. W ten sposób doszło do powiększenia różnicy potencjałów ekonomicznych pomiędzy Rosją a Ukrainą o ok. 800 mld USD z korzyścią dla Rosji. Kwota ta jest porównywalna do rocznego budżetu Unii Europejskiej. Przy założeniu, że wojna w Ukrainie niedługo się skończy warto postawić pytanie, jak kosztowne były bierne postawy Niemiec i Francji wobec wojny w Ukrainie.

Wydaje się, że konkretne i adekwatne działania Niemiec w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy mogłyby doprowadzić do zmniejszenia zaistniałych strat nawet o połowę, co oznaczałoby kwotę „zysku” ok. 400 mld USD, zaś pomoc militarna Niemiec na poziomie 50 mld USD mogłaby by taką korzyść uzyskać. Wynika z tego, że przeznaczenie przez Niemcy takiej kwoty na pomoc dla Ukrainy dawałoby ośmiokrotne większe korzyści, a więc 800 proc. stopę zwrotu. Niemcy zorientowane na biznes i interes powinny były na to zwrócić uwagę, ale czy przypadkiem nie jest tak, że Niemcy mają inne cele w obecnej sytuacji?

Na czym zależy Niemcom?