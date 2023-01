Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku w warszawskiej sortowni śmieci. Prokuratura wszczyna śledztwo

Dodatkowo śledztwo wszczęto na podstawie artykułu 155 Kodeksu Karnego, a więc nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka za które grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. - Z tego co udało nam się ustalić mężczyzna pracował w zakładzie od kilku lat i był brygadzistą. Na razie jesteśmy na wstępnym etapie. Czeka nas sprawdzenie monitoringu, przesłuchania świadków czy sprawdzenie dokumentacji np. czy pracownik miał ważne szkolenie BHP - mówi nam Katarzyna Skrzeczkowska z prokuratury Warszawa-Praga.

Jak dowiadujemy się od prokuratury w sprawie zostało wszczęte śledztwo z artykułu 220 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przypomnijmy, że ze wstępnych ustaleń wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do leja ze śmieciami do rozdrobnienia. - Działania na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora, a zebrany materiał dowodowy został przekazany do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga - powiedziała nam Paulina Onyszko ze stołecznej policji

Przebieg zdarzenia

Wszystko wskazuje, że doszło do zablokowania się maszyny, która rozdrabnia śmieci. Pracownik próbował ją odblokować, wszedł jednak do środka nie odłączając jej od prądu. Włączyła się kiedy on był w środku i doszło do tragedii. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, na miejscu podjęły próbę ratowania mężczyzny, ale nie udało się mu pomóc. Zginął na miejscu.