Nowe informacje ws. Marty Kubackiej. Do tego szpitala trafiła żona polskiego skoczka. To wyjątkowe miejsce

Zapewnił, że żona Dawida Kubackiego jest pod opieką najlepszych specjalistów i przekazał, gdzie obecnie przebywa. Okazuje się, że trafiła do Śląskiego Centrum Chorób Serca. To właśnie w tej placówce w 1985 roku profesor Zbigniew Religa wraz z zespołem przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep serca.

- Marta jest w najlepszych rękach, jeśli chodzi o kardiologię w Polsce. Trafiła do szpitala w Zabrzu, na oddział profesora Religi. Mocno, mocno trzeba trzymać kciuki, za to, żeby wszystko dobrze się ułożyło i powiodło. Żeby Marta wróciła do zdrowia, a Dawid do skoków - podkreślił Małysz.