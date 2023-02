Nowe odkrycie PKN Orlen. Daniel Obajtek poinformował o odnalezieniu 500 milionów metrów sześciennych nowych zasobów gazu ziemnego OPRAC.: Mateusz Zbroja

Daniel Obajtek poinformował o odnalezieniu 500 milionów metrów sześciennych nowych zasobów gazu ziemnego. Fot. Twitter/Daniel Obajtek

Orlen odkrył 500 mln m sześc. nowych zasobów gazu na Lubelszczyźnie - poinformował we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia złóż pozwolą utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie ok. 20 proc. rocznego zapotrzebowania Polski. Dzięki temu odkryciu zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m sześc. Dalsze prace trwają i niewykluczone, że koncern odkryje niebawem kolejne złoża.