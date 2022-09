Nowy teledysk Julii Wieniawy wyreżyserował jej partner Nikodem Rozbicki. Gwiazda pokazała prywatne ujęcia - WIDEO

"Nasz wakacyjny, spontaniczny klip do „Wenus” możecie już zobaczyć na YT. Niech ta pigułka pięknych momentów przedłuży Wam lato i dobrze nastroi w te pochmurne dni…" - napisała Julia Wieniawa w mediach społecznościowych, dziękując za współpracę m.in. Nikodemowi Rozbickiemu, z którym jest związana.

Nowy teledysk Julii Wieniawy. "Wenus" promuje nową płytę

"Wenus" to singiel Julii Wieniawy, który promuje jej debiutancki album "Omamy".

- To analogowy zapis kilku chwil z naszej podróży, który zmontowałem w teledysk. Cały klip został nagrany kamerą Super 8 na filmowych taśmach. Przedstawia beztroskie dni płynące w wolnym rytmie przygody. Narodziny Wenus w wersji wakacyjnej. To było piękne lato - opowiada Nikodem Rozbicki, odpowiedzialny za reżyserię, scenariusz i zdjęcia do klipu.

Muzykę "Wenus" stworzyli z kolei Julia Wieniawa i Kuba Karaś, a tekst napisała Kasia Lins.