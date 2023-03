Ogromna asteroida 2023 DZ2 przeleci tuż obok Ziemi. Będzie dwa razy bliżej nas niż Księżyc

To wydarzenie, które nie zdarza się często. Kolejna, nowo odkryta asteroida przeleci obok Ziemi. Naukowcy szacują, że 24 marca o godzinie 20:51 minie naszą planetę w odległości około 170 tys. km – to oznacza, że znajdzie się dwa razy bliżej nas niż Księżyc.

Potencjalnie niebezpieczna asteroida

Według NASA jest to ważna okazja dla astronomów do poszerzenia wiedzy o asteroidach w przypadku odkrycia niebezpiecznego obiektu mogącego uderzyć w Ziemię. 2023 DZ2 należy do rodziny planetoid Apollo. Obecne szacunki określają jej rozmiar na około 40 do 90 metrów średnicy. Dla porównania, asteroida, która przeleciała nad Czelabińskiem w Rosji w lutym 2013 roku, była kosmiczną skałą o średnicy około 20 metrów. Również w 2023 roku do Ziemi zbliżył się spory obiekt: planetoida 2023 BL1 miała szacowaną średnicę około 19 metrów.