Orędzie prezydenta. Andrzej Duda zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

"20 lat naszej obecności w Unii najlepiej to pokazało. Ten czas to wielki sukces Polski, to wielki sukces Polaków. Potrafiliśmy go znakomicie wykorzystać. Nasza ojczyzna niezwykle dynamicznie się rozwinęła, nie tylko dogoniła, ale i przegoniła wiele uninjnych krajów, ale jesteśmy ambitnym krajem. Myślimy o przyszłości - naszej, naszych dzieci i naszych wnuków. Za kolejne 20 lat Polska musi być jeszcze silniejsza, jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze zamożniejsza. To właśnie jest kluczowe zadanie dla polskich władz, ale również dla naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim" - mówił prezydent.