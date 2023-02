Patryk Rombel utrzyma posadę selekcjonera reprezentacji Polski? Decyzja już w poniedziałek?

W poniedziałek, Patryk Rombel podczas spotkania z Radą Trenerów i zarządem Związku Piłki Ręcznej w Polsce przedstawi swoją wizję prowadzenia kadry na następne lata. Prezesowi związku, Henrykowi Szczepańskiemu zaprezentuje też raport z zakończonych tydzień temu mistrzostw świata w Polsce i Szwecji, ale też całego, czteroletniego okresu swojej pracy z reprezentacją. Być może już jutro dowiemy się, czy jest szansa, aby 40-letni trener pozostał na stanowisku.

Sam selekcjoner nie ukrywa, że chciałby jak najszybciej poznać swoją przyszłość i dowiedzieć się, czy są plany podpisania z nim kolejnego kontraktu. Kilka dni temu w rozmowie z nami przyznał, że nie ma żadnej wiedzy, jaką ostatecznie decyzję podejmie szefostwo ZPRP. Przekonywał też, że wciąż chciałby pracować z reprezentacją, ma plan oraz wizję tego, co zrobić, by w najbliższych latach Polacy robili systematyczne postępy i dołączyli do grona najlepszych ekip w Europie.