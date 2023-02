Patryk Rombel zrezygnował, nie będzie szefem szkolenia. Sławomir Szmal specjalnie dla nas: Jest już jego następca Zbigniew Czyż

Sławomir szmal i Bartosz Jurecki Lucyna Nenow / Polska Press

Patryk Rombel zrezygnował z pełnienia funkcji szefa systemu szkolenia w Związku Piłki Ręcznej. Mamy już osobę, która zastąpi go w tej roli. To postać powiązana z dotychczasowym sztabem szkoleniowym Patryka Rombla i szkoleniem, które były już selekcjoner prowadził - mówi w rozmowie ze Sportowym24 Sławomir Szmal, wiceprezes do spraw szkolenia w ZPRP, były bramkarz reprezentacji Polski i m.in Vive Kielce.